مقتل 15 شخصا في تدافع على مساعدات غذائية في بلدة مغربية

قالت وزارة الداخلية المغربية (الأحد) إن 15 شخصا، معظمهم من النساء، لقوا حتفهم في حادث تدافع بإقليم الصويرة غرب البلاد على ساحل المحيط الأطلسي أثناء توزيع مساعدات غذائية.

وقالت الوزارة إن 5 نساء أخريات أُصبن في التدافع الذي وقع بقرية سيدى بولعلام بإقليم الصويرة خلال قيام إحدى الجمعيات المحلية بتوزيع المساعدات بالسوق الأسبوعي للبلدة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: "أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية إلى السلطات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين".

وأضاف البيان أن العاهل المغربي قرر "التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا ومآتم عزائهم".

وأضاف بيان الداخلية أنه "تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات".

وقالت وسائل إعلام مغربية إن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

وفي الشهر الماضي أقال العاهل المغربي وزراء التعليم والتخطيط والإسكان والصحة بعد أن خلصت وكالة اقتصادية إلى وجود "خلل" في تنفيذ خطة تنمية لمكافحة الفقر في منطقة الريف الشمالية.

وشهدت منطقة الريف احتجاجات بعد مقتل بائع سمك سحقا في شاحنة قمامة في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بعد مواجهة مع الشرطة.

وفي يوليو/تموز أصدر العاهل المغربي عفوا عن عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا في الاحتجاجات واتهم المسؤولين المحليين بتأجيج الغضب العام من خلال الإبطاء في تنفيذ مشروعات التنمية.