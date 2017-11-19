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سياسة

محكمة مصرية تحتجز ناشطين في قضية تظاهر بشأن "تيران وصنافير"

الناشطة ماهينور المصري
الناشطة ماهينور المصري
18/11/2017

قررت محكمة مصرية بمحافظة الإسكندرية حبس الناشطة الحقوقية ماهينور المصري على ذمة اتهامها بالتظاهر دون تصريح

في يونيو حزيران الماضي ضد قرار الحكومة المصرية نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية.

وقالت محكمة جنح المنتزة إنها احتجزت ماهينور والناشط معتصم مدحت انتظارا لمحاكمتهما يوم 30 ديسمبر كانون الأول بتهمة التجمهر.

وقال محامي الدفاع عنهما طاهر أبو ناصر إنهما نفيا التهم مضيفا أنه لا يوجد أدلة على تنظيم احتجاج.

وتابع المحامي أن القرار كان صدمة لكنه أوضح أن موكلته تتحلى بالقوة وتتقبل الوضع.

ويقول معارضون لنقل تبعية الجزيرتين إن سيادة مصر عليهما تعود إلى عام 1906 قبل تأسيس المملكة العربية السعودية.

ويقول مسؤولون سعوديون ومصريون إن الجزيرتين تتبعان المملكة وكانتا فقط تحت حماية مصر لأن الرياض طلبت من القاهرة عام 1950 حمايتهما.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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