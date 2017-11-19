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سياسة|مصر

"قائد مقاتل خط الجمبري" هاشتاج ينتقد تدخل جيش مصر في الأعمال المدنية

19/11/2017

دشن مصريون وسما على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم #قائد_مقاتل_خط_الجمبري انتقدوا من خلاله تدخل الجيش في الأعمال المدنية.

ويسخر الهاشتاج من توظيف أفراد الجيش المصري في أعمال لا تمت بصلة إلى الأغراض الدفاعية والقتالية، وهيمنة الجيش المصري على العديد من القطاعات الاقتصادية.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (السبت) مشروعا للاستزراع السمكي بمنطقة غليون بمحافظة كفر الشيخ شمال مصر ويُشرف على المشروع قادة من الجيش المصري، وخلال تفقد السيسي للمشروع قدّم أحد الضباط نفسه قائلا :" قائد مقاتل خط الجمبري". وتداول مغردون فيديو للواقعة ساخرين من وظيفة "الضابط المقاتل".

وتحت هاشتاج #قائد_مقاتل_خط_الجمبري غرّد الناشط شادي الغزالي حرب على موقع تويتر  قائلا: "منهم لله اللي عملوا كده في جيشنا اللي بيحصل ده مايضحكش إطلاقا ده يبكي".

وكتبت مغردة :" فيه جمبري براس وجمبري منزوع الراس….. نقعد نصرف عليهم كل ده عشان يعملوا شغلانة يعملها واحد بابتدائية".

وكتب آخر: "هو ده الشغل بقى عندنا #قائد_مقاتل_خط_الجمبرى والقادم أحلى وبكرة هتشوفوا هيبقى عندنا قائد للمسقعة وقائد للعدس وقائد للبسطرمة وقائد لام على …… وسمعنى احلى سلام للقادة العظماء".

وكتب مغرد يدعى أحمد حمزة: "هكذا يريدون شكلك الجيوش العربية والإسلامية لا تلتفت إلى قضايا أمتها #قائد_مقاتل_خط_الجمبري".

المصدر : الجزيرة مباشر
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