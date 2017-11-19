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شاهد: حلفاء موغابي يرقصون احتفالا بإقالته من زعامة الحزب الحاكم

19/11/2017

أقال الحزب الحاكم في زيمبابوي الرئيس روبرت موغابى، زعيم الحزب اليوم (الأحد) من منصبه زعيما للحزب.

وأعلن الحزب في اجتماع له أنه في حال لم يستقل موغابي من منصب رئيس البلاد بحلول ظهر غد (الاثنين) فسوف تبدأ إجراءات الإقالة عندما يستأنف البرلمان جلساته غدا.

وأسفر اجتماع الحزب أيضا عن تنصيب نائب الرئيس الذي أدت إقالته منذ حوالي أسبوعين إلى تدخل الجيش، زعيما للحزب بدلا من موغابي، وعزل السيدة الأولى التي لا تتمتع بشعبية من رئاسة رابطة المرأة.

ويتوقع أن يقود نائب الرئيس السابق إيمرسون منانغاغوا حكومة جديدة بعد انتخابه رسميا رئيسا للحزب الحاكم الشهر المقبل.

وخلال الاجتماع تلا باتريك تشيناماسا، مدير الشؤون القانونية في حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي، قرار الاستقالة قائلا: "هذا الرفيق موغابى سيتم عزله من منصب الرئيس من القطاع الأول من زانو-بي إف، على الفور".

وأضاف تشيناماسا: "الرفيق إيه دى منانغاغوا سيتم تعيينه رئيسا مؤقتا".

وكتب الحزب على صفحته بموقع "تويتر" في وقت سابق: "لقد عزلنا موغابي، لم يعد رئيسا للحزب .. لعله يغادر بشرف".وبعد يوم من تجمع حشود ضخمة في العاصمة هراري للمطالبة برحيل موغابي، 93 سنة، وقف أعضاء اللجنة المركزية للحزب الحاكم اليوم الأحد وهللوا وبدأوا في الغناء والرقص مع بدء عملية عزل موغابي.

ويحاول موغابي التشبث بمنصبه وعدم التخلي عن السلطة عبر مفاوضات مع قائد الجيش الذي وضعه قيد الإقامة الجبرية بعد انقلاب عسكري.

لكن أقدم رئيس دولة في العالم ظل معزولا بشكل متزايد في قصره الفخم، في الوقت الذي تنصل فيه حلفاؤه منه، فيما ألقي القبض على بعض منهم.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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