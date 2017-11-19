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سياسة|ألمانيا

سلسلة بشرية بين سفارتي أمريكا وكوريا الشمالية ببرلين ضد الحرب

19/11/2017

شكل مئات الأشخاص سلسلة بشرية بين سفارتي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بوسط العاصمة الألمانية برلين، السبت، احتجاجًا على التوترات المتفاقمة والحرب الكلامية بين الدولتين.

وارتدى المحتجون المناوئون للحرب النووية ملابس صفراء، وقاموا بقرع براميل نفط بعد طلائها لتشبه حاويات النفايات الذرية.

ولوح المتظاهرون بلافتات تحمل شعارات مثل "اصنعوا السلام لا الحرب" و"أريد السلام" و"ترمب أوقفوا المجنون"، ووضعوها أمام صاروخ نووي زائف، واضعين أقنعة عليها صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وشاركت منظمات دولية في الاحتجاج، كان من بينها "السلام الأخضر" و"منظمة أطباء الأطفال الدوليين لمنع الحروب النووية".

وقال أحد المتظاهرين وهو الدكتور أليكس روزن من منظمة أطباء الأطفال الدولية لمنع الحرب النووية "نحن نحتج أمام سفارة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لكي يعرف قائدا هاتين الدولتين أننا نحتج ضد تهديداتهما، تهديداتهما النووية ونحن نحتج أمام مقر الحكومة الالمانية لأننا نريد أن تنضم الحكومة الألمانية إلى معاهدة الحظر النووي".

وتابع "هناك أكثر من 1800 قنبلة يمكن أن تنطلق في لحظة اليوم، قنابل يمكن إطلاقها بمجرد الضغط على زر من قبل دونالد ترمب او فلاديمير بوتين، والأزمة الراهنة في شبه الجزيرة الكورية تفاقم من خطر اندلاع الحرب".

المصدر : أسوشيتد برس
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