رويترز: موغابي وافق على التنحي من رئاسة زيمبابوي

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع على المحادثات الدائرة بين رئيس زيمبابوي روبرت موغابي وقادة الجيش قوله إن موغابي وافق على التنحي بعد 37 عاما له في السلطة.

وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الزيمبابوية أن موغابي سيوجه كلمة للشعب الليلة من مقر إقامته الرسمي، ولم يذكر المصدر تفاصيل بشأن اتفاق الاستقالة.

وأقال الحزب الحاكم في زيمبابوي الأحد الرئيس روبرت موغابى، من منصبه زعيما للحزب.

وأسفر اجتماع الحزب أيضا عن تنصيب نائب الرئيس، الذي أدت إقالته منذ حوالي أسبوعين إلى تدخل الجيش، زعيما للحزب بدلا من موغابي، وعزل السيدة الأولى التي لا تتمتع بشعبية من رئاسة رابطة المرأة.

ويتوقع أن يقود نائب الرئيس السابق إيمرسون منانغاغوا حكومة جديدة بعد انتخابه رسميا رئيسا للحزب الحاكم الشهر المقبل.

وخلال الاجتماع تلا باتريك تشيناماسا، مدير الشؤون القانونية في حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي، قرار الاستقالة قائلا: "هذا الرفيق موغابى سيتم عزله من منصب الرئيس من القطاع الأول من زانو-بي إف، على الفور".

وأضاف تشيناماسا: "الرفيق إيه دى منانغاغوا سيتم تعيينه رئيسا مؤقتا".

وكتب الحزب على صفحته بموقع "تويتر" في وقت سابق: "لقد عزلنا موغابي، لم يعد رئيسا للحزب .. لعله يغادر بشرف".وبعد يوم من تجمع حشود ضخمة في العاصمة هراري للمطالبة برحيل موغابي، 93 سنة، وقف أعضاء اللجنة المركزية للحزب الحاكم اليوم الأحد وهللوا وبدأوا في الغناء والرقص مع بدء عملية عزل موغابي.

وحاول موغابي التشبث بمنصبه وعدم التخلي عن السلطة عبر مفاوضات مع قائد الجيش الذي وضعه قيد الإقامة الجبرية بعد انقلاب عسكري.

لكن موغابي، وهو أكبر رئيس دولة في العالم سنا، ظل معزولا بشكل متزايد في قصره الفخم، في الوقت الذي تنصل فيه حلفاؤه منه، فيما ألقي القبض على بعض منهم.