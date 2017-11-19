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سياسة|كمبوديا

رئيس وزراء كمبوديا يتحدى أمريكا ويطلب وقف كل المساعدات لبلاده

رئيس وزراء كمبوديا هون سين
رئيس وزراء كمبوديا هون سين
19/11/2017

ذكرت وسائل إعلام أن رئيس وزراء كمبوديا هون سين تحدى الولايات المتحدة اليوم الأحد بطلب وقف كل المساعدات التي تقدمها لبلاده.

جاء ذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تساهم في تمويل الانتخابات العامة التي ستجرى العام المقبل ردا على حل حزب المعارضة الرئيسي.

وتبنى هون سين، الذي يحكم كمبوديا منذ أكثر من ثلاثة عقود، موقفا مناهضا لأمريكا في ظل تصاعد التوترات في الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات العام المقبل بما شمل حملة ضد منتقدين وجماعات معنية بحقوق الإنسان ووسائل إعلام مستقلة.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة أنها ستقطع التمويل عن الانتخابات وتعهدت باتخاذ "خطوات محددة" إضافية بعد أن حلت المحكمة العليا حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي بطلب من الحكومة على أساس اتهام الحزب بأنه يتآمر للاستيلاء على السلطة. ونفى الحزب الاتهامات.

وذكر موقع (فريش نيوز) الإخباري الموالي للحكومة على الإنترنت أن هون سين رحب في خطاب ألقاه أمام عمال في مصانع ملابس بقطع المساعدات الأمريكية وحث واشنطن على قطع كل المساعدات.

وقال الموقع "هون سين أكد أن قطع المساعدات الأمريكية لن يقتل الحكومة لكنه سيقتل فقط بعض الأشخاص الذين يخدمون السياسات الأمريكية… هون سين… يرحب ويحث الولايات المتحدة على قطع كل المساعدات".

ولم تستجب السفارة الأمريكية في فنومبينه لطلب بالتعليق.

المصدر : رويترز
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