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سياسة

جنرال أمريكي: سأقاوم ترمب إذا أمرني بضربة نووية دون سند قانوني

الجنرال جون هايتن قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية
الجنرال جون هايتن قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية
18/11/2017

نقلت محطة (سي.بي.إس نيوز) التلفزيونية عن القائد المسؤول عن الأسلحة النووية في الولايات المتحدة قوله إنه سيقاوم الرئيس دونالد ترمب إذا أمره باستخدام أسلحة نووية بشكل "غير قانوني".

وذكرت الشبكة الإخبارية أن الجنرال بسلاح الطيران جون هايتن قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية قال في لقاء بمنتدى هاليفاكس للأمن الدولي في كندا إن من المفترض أنه فكر كثيرا فيما يمكن أن يقوله إذا تلقى أوامر من هذا القبيل.

وقال ردا على سؤال بشأن تعرضه لمثل هذا السيناريو "اعتقد أن بعض الناس يظنون أننا أغبياء. نحن لسنا أغبياء. نحن نفكر في مثل هذه الأمور كثيرا، وكيف لا وأنت تضطلع بهذه المسؤولية؟".

وقالت الشبكة الإخبارية إن هايتن، المسؤول عن الإشراف على الترسانة النووية الأمريكية، شرح العملية التي تلي مثل هذا الأمر.

وأوضح قائلا "كرئيس للقيادة الاستراتيجية أقدم النصح للرئيس وسيقول لي ما الذي ينبغي فعله".

وأضاف يقول "وإذا كان غير قانوني. تخيلوا ماذا سيحدث؟ سأقول "سيدي الرئيس هذا غير قانوني" وتخيلوا ماذا سيفعل؟ سيقول "وما هو الإجراء القانوني" ثم نخرج بخيارات مع مجموعة من الإمكانات لمواجهة الموقف وهذه هي الطريقة وليست بهذا التعقيد".

وقال هايتن "إذا نفذت أمرا غير قانوني فإنك ستدخل السجن. قد تظل في السجن بقية حياتك".

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على الفور على طلب للتعليق على تصريحات الجنرال هايتن.

تأتي تصريحات الجنرال هايتن بعد تساؤلات لأعضاء بمجلس الشيوخ ومنهم ديمقراطيون وجمهوريون بشأن سلطات ترمب في شن حرب واستخدام أسلحة نووية والانضمام أو الخروج من اتفاقات دولية وسط التوتر بشأن برامج الأسلحة النووية والصاروخية بكوريا الشمالية وإمكانية تسببها في إثارة أعمال عدائية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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