تقرير: استشهاد 14 طفلا فلسطينيا برصاص الاحتلال هذا العام

قال تقرير إحصائي فلسطيني (الأحد) إن إسرائيل قتلت 14 طفلا فلسطينيا منذ بداية العام الجاري.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، في تقرير له الأحد (عشية يوم الطفل العالمي الذي يصادف غدا الاثنين) أن هؤلاء "قتلوا من خلال فتح النار عليهم بشكل عشوائي منهم ثلاثة أطفال في الفئة العمرية (13 إلى 15 عاما) و(11) طفلا في العمر من (16إلى17عاما)".

وحسب التقرير فإن 35 طفلا فلسطينيا استشهدوا برصاص إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي.

وأضاف أنه تم اعتقال قرابة أربعة آلاف طفل فلسطيني منذ مطلع أكتوبر / تشرين الأول 2015، منهم نحو 300 طفل مازالوا رهن الاعتقال.

وأشار التقرير إلى أن 45.6% من المجتمع الفلسطيني أطفال بلغ عدد من هم دون (18 عاما) منهم منتصف العام الجاري قرابة 2 مليون و250 ألفا بواقع مليون و149 ألف ذكر، ومليون و101 ألف أنثى.

وذكر التقرير أن 43% من الأطفال الفلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية، و49.3% يعيشون في قطاع غزة.