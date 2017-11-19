الحزب الحاكم في زيمبابوي يستعد لإقالة موغابي

قال مصدران في حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم في زيمبابوي لـ"رويترز" إن الحزب سيجتمع اليوم الأحد للموافقة على عزل الرئيس روبرت موغابي.

ومن المتوقع أن ينعقد الاجتماع الاستثنائي للجنة المركزية للحزب صباح اليوم لبحث عزل الرئيس البالغ من العمر 93 عاما بعد أربعة أيام من سيطرة الجيش على السلطة قائلا إنه يستهدف "المجرمين" المحيطين بالرئيس.

وقال التلفزيون الرسمي نقلا عن قس كاثوليكي يتوسط في المفاوضاتمع الرئيس إن موغابي سيجتمع بقادة الجيش اليوم الأحد.

وأمس السبت تدفق مئات الآلاف على شوارع العاصمة هاراري وهم يلوحون بالأعلام ويرقصون وعانقوا الجنود وغنوا ابتهاجا بسقوط موغابي المتوقع.

ومن المتوقع أيضا أن تعيد اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الوطنيالأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم تعيين إمرسون منانجاجوا نائبا لرئيس الحزب لتبعث من جديد المسيرة السياسية لكبير مسؤولي الأمن السابق الملقب بالتمساح والذي أدت إقالته هذا الشهر إلى تدخل الجيش.

وقال المصدران لرويترز إن الحزب الحاكم يعتزم أيضا عزل جريس زوجة موغابي من قيادة الرابطة النسائية بالحزب لينهي بذلك دور الكاتبة الحكومية السابقة البالغة من العمر 52 عاما التي كانت قبل أسبوع واحد تتصدر المشهد لخلافة زوجها بعد إقالة منانجاجوا.

ومن المرجح أن يلقي سقوط موغابي المذهل بموجات صدمة في مختلف أنحاء أفريقيا التي يوجد بها عدد من الزعماء الأقوياء، من يوويري موسيفيني رئيس أوغندا إلى جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذين يواجهون ضغوطا متزايدة من أجل التخلي عن السلطة.

وموغابي قيد الإقامة الجبرية في مجمعه الفاخر في هاراري المعروف باسم (البيت الأزرق) ورفض الرجل التخلي عن السلطة حتى وهو يرى تأييد حزبه والأجهزة الأمنية والشعب يتبخر في أقل من ثلاثة أيام.

وقال باتريك زواو ابن شقيقة موجابي لرويترز إن الرئيس وزوجته جريس "مستعدان للموت من أجل ما هو صحيح" ولا يعتزمان التنحي لإضفاء الشرعية على ما وصفه بانقلاب عسكري في البلاد.

وقالت الولايات المتحدة، التي طالما انتقدت موغابي، إنها تتطلع إلى "عهد جديد" في زيمبابوي وقال رئيس بوتسوانا المجاورة إيان خاما إن موغابي لا يتمتع بدعم دبلوماسي في المنطقة وعليه الاستقالة فورا.