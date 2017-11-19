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سياسة

الحريري على تويتر: سأزور مصر الثلاثاء

رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري
رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري
19/11/2017

قال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري إنه سيزور مصر يوم الثلاثاء للاجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وغرد الحريري على حسابه الرسمي على تويتر: "سأتوجه الثلاثاء بزيارة الى مصر للقاء رئيس الجمهورية الصديق عبد الفتاح السيسي".

وكانت وكالة رويترز قد نقلت (الأحد) عن قيادي في تيار المستقبل قوله إن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري سيزور مصر غدا الاثنين، قبل أن يعود الحريري ليؤكد الزيارة يوم الثلاثاء.

وكان الحريري قد وصل السبت إلى باريس حيث اجتمع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقال إنه سيكون في لبنان يوم الأربعاء لحضور احتفالات عيد الاستقلال.

وأعلن الحريري استقالته من منصبه في تسجيل مصور من العاصمة السعودية الرياض في 4 من نوفمبر/تشرين الثاني، ما أثار جدلا واسعا بشأن توقيت ومكان الاستقالة، وأوقع لبنان في أزمة سياسية خطيرة.

واتهم مسؤولون لبنانيون، في مقدمتهم الرئيس اللبناني ميشال عون، السعودية باحتجاز الحريري، بينما اتهم آخرون السعودية بالضغط على الحريري للاستقالة.

المصدر : رويترز
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