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سياسة|الجزائر

الجزائر تنفي أنباء لقاء بوتفليقة بمحام تحدث عن ترشح الرئيس مجددا

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
19/11/2017

نفت الرئاسة الجزائرية صحة ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية الإليكترونية بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التقى المحامي فاروق قسنطيني الذي تحدث عن نية الرئيس الترشح لفترة خامسة.

واعتبرت الرئاسة، حسب ما نقله التلفزيون الحكومي اليوم الأحد، أن "ذلك مجرد افتراءات".

وكانت مواقع إخبارية نقلت السبت، عن فاروق قسنطيني، الرئيس السابق للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان المقربة من رئاسة  الجمهورية، أن الرئيس بوتفليقة ينوي الترشح لفترة خامسة في الانتخابات الرئاسية التي ستقام عام 2019، وأن الرئيس يعزم على "تقليص نفوذ رجال  الأعمال في الساحة والحفاظ على الدولة الاجتماعية".

ونقلت صحيفة " الخبر" في موقعها الإلكتروني عن قسنطيني قوله: "التقيت بالرئيس بوتفليقة قبل أسبوع بالإقامة الرئاسية في زرالدة، وتحدثت معه، وأفهمني بأن لديه رغبة في الترشح ، وبأن الصندوق هو من سيفصل وهذه هي مبادئ الديمقراطية".

ويعاني بوتفليقة (80 عاما) من مشاكل صحية منذ تعرضه لجلطة دماغية عام 2013، استلزمت نقله في رحلة علاجية إلى فرنسا استمرت 80 يوما.     

يذكر أن الولاية الرئاسية الرابعة لبوتفليقة تنتهي في مايو/أيار 2019.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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