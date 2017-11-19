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سياسة|الأرجنتين

إشارات الأقمار الصناعية تعطي أملا في العثور على غواصة أرجنتينية مفقودة

غواصة تابعة للبحرية الأرجنتينية فُقدت في جنوب المحيط الأطلسي وعلى متنها طاقم من 44 فردا
غواصة تابعة للبحرية الأرجنتينية فُقدت في جنوب المحيط الأطلسي وعلى متنها طاقم من 44 فردا
19/11/2017

دخلت عملية البحث عن غواصة تابعة للبحرية الأرجنتينية فُقدت في جنوب المحيط الأطلسي وعلى متنها طاقم من 44 فردا يومها الثالث (الأحد).

ورُصدت محاولات اتصال فاشلة عبر الأقمار الصناعية يعتقد أنها من الغواصة، ما جدد الأمل في أن يكون طاقمها على قيد الحياة.

وقالت البحرية الأمريكية (الأحد) إنها سترسل طائرة تقل 21 فردا من جاكسونفيل في فلوريدا للمساعدة في جهود البحث عن الغواصة سان خوان، وهي ألمانية الصنع، والتي كانت على بعد 432 كيلومترا من ساحل جنوب الأرجنتين على المحيط الأطلسي عندما حددت آخر موقع لها في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء.

وقالت وزارة الدفاع في الأرجنتين إن من المرجح أن تكون الغواصة أجرت سبع محاولات اتصال بالأقمار الصناعية (السبت) ما بين الصباح وبعد الظهر.

ويعتقد أن الطقس العاصف حال دون إتمام الاتصال وتعمل الحكومة على رصد الموقع مع شركة أمريكية متخصصة في الاتصالات بالأقمار الصناعية.

وقال كلاوديو رودريجيز، شقيق أحد أفراد الطاقم في حديث مع قناة ايه24 التلفزيونية، صباح الأحد: "أنباء الأمس كانت مبعث ارتياح بالنسبة لنا، أن نعلم بوجود حياة".

وستنضم الطائرة الأمريكية إلى طائرة أمريكية وطائرات وسفن أرجنتينية تجوب جنوب الأطلسي في حين عطلت الرياح القوية والأمواج التي يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار جهود البحث.

وعرضت دول منها تشيلي وبريطانيا وجنوب أفريقيا المساعدة كذلك.

وقال إنريكي بالبي، المتحدث باسم البحرية، أن تمشيط حوالي 80% من منطقة البحث المستهدفة في البداية لم يسفر عن أي شيء على سطح المحيط لكن الطاقم يفترض أن لديه كميات وفيرة من المؤن والأوكسجين.

وقالت البحرية إن انقطاعا في التيار الكهربائي على الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء ربما يكون تسبب في قطع الاتصالات.

وتجمع أفراد من أسر أعضاء الطاقم المفقودين في قاعدة بحرية بمدينة مار ديل بلاتا الساحلية التي كان من المقرر أن تصل إليها الغواصة.

وأشار فرانسيس بابا الفاتيكان، الأرجنتيني المولد، إلى الغواصة المفقودة في صلاته ظهر الأحد.

وقال البابا "أدعو كذلك للرجال من أفراد طاقم الغواصة العسكرية الأرجنتينية المفقودة".

ودشنت الغواصة عام 1983 مما يجعلها أحدث غواصة بين ثلاث يملكها الأسطول الأرجنتيني وأجريت لها أعمال صيانة في عام 2008.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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