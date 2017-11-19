إسرائيل تحتفل بذكرى زيارة السادات للقدس وتكشف عن اتصالات سرية بالسعودية

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن إسرائيل أجرت اتصالات سرية بالسعودية وسط مخاوف مشتركة بشأن إيران وذلك في أول كشف من نوعه لمسؤول إسرائيلي عن اتصالات من هذا القبيل.

وفي رده خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سبب إخفاء إسرائيل علاقاتها مع السعودية قال وزير الطاقة "لدينا علاقات مع دول إسلامية وعربية جانب منها سري بالفعل، ولسنا عادة الطرف الذي يخجل منها".

وأضاف: "الطرف الآخر هو المهتم بالتكتم على العلاقات. أما بالنسبة لنا فلا توجد مشكلة عادة ولكننا نحترم رغبة الطرف الآخر عندما تتطور العلاقات سواء مع السعودية أو مع دول عربية أو إسلامية أخرى، وهناك (علاقات) أكبر كثيرا…(لكننا) نبقيها سرا".

يأتي ذلك بينما تذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الأحد) في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى القدس قبل 40 عاما.

ووصف نتنياهو زيارة السادات للقدس بالتاريخية.

وقال نتنياهو عبر صفحته على "توتير": "نحيي اليوم ذكرى مرور 40 عاما على الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس وإسرائيل، لقد قام الرئيس السادات آنذاك بخطوة جريئة للغاية، إنه جاء إلى الكنيست وإلى إسرائيل والشعب أجمع رحب به، ومنذئذ يصمد السلام مع مصر رغم التحديات، واليوم تقف مصر وإسرائيل ودول أخرى في نفس المعسكر، وتخوض كفاحا عنيدا ضد الإرهاب الذي يمارسه (الإسلام المتطرف) بجميع فصائله، وهذا يساهم مساهمة كبيرة في تعزيز أمن إسرائيل، وآمل أن هذا سيساهم لاحقا في توسيع دائرة السلام".

وتطرق نتنياهو خلال جلسة الحكومة إلى خطة ترمب حول حل النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وقال: "أما بالنسبة للخطة السياسية التي يبلورها الرئيس ترمب فسمعنا تكهنات كثيرة عنها خلال نهاية الأسبوع ولا أنوي التعقيب عليها. ولكن أريد أن أقول إن تعاملي مع تلك الخطة سيتحدد وفقا للمصالح الأمنية والقومية الإسرائيلية التي تم إيضاحها جيدا لأصدقائنا الأمريكيين".