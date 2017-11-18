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سياسة|مصر

شاهد| السيسي: مياه النيل مسألة حياة أو موت

18/11/2017

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المساس بحصة بلاده من مياه نهر النيل ووصفها بأنها مسألة "حياة أو موت للشعب".

وقال السيسي في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح مشروعات تنمية بمحافظة كفر الشيخ بدلتا النيل: "مية (مياه) مصر ده موضوع مفيش فيه كلام.. وأنا بطمنكم.. محدش يقدر يمس مية مصر".

وأضاف أن حكومته تحدثت مع المسؤولين في إثيوبيا والسودان منذ البداية بشأن ثلاثة عناصر، أحدها يتعلق بعدم المساس بالمياه.

وأضاف أن مصر تتفهم متطلبات التنمية بإثيوبيا لكن المسألة تمثل بالنسبة لمصر أكثر من تنمية، موضحا أنها تمثل "حياة أو موت لشعب".

وكانت الحكومة المصرية قالت يوم الأربعاء إنها تدرس الإجراءات التي يلزم اتخاذها بعد تحفظ أبدته إثيوبيا والسودان على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا قرب حدودها مع السودان.

وتخشى مصر التي يسكنها نحو 94 مليون نسمة أن يتسبب تشغيل السد، الذي سيكتمل بناؤه العام المقبل، في حدوث خفض كبير لكميات المياه التي تصل إليها.

وذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية، يوم الاثنين، أن أحدث جولة من المفاوضات الجارية حول سد النهضة والتي عقدت في القاهرة مؤخرا بمشاركة الوزراء المعنيين بالمياه في مصر والسودان وإثيوبيا انتهت من دون التوصل إلى توافق حل الأساليب العلمية والنماذج الاسترشادية لعمل المكتب الاستشاري الفرنسي.

ولم يفصح السيسي عما يمكن لمصر عمله إذا ثبت أن تشغيل السد سيقلل كثيرا المياه التي تصل إلى مصر.

كما لم يوضح بيان أصدرته الحكومة المصرية يوم الأربعاء طبيعة الإجراءات التي قد تلجأ إليها مصر في مواجهة تحفظ إثيوبيا والسودان على عمل المكتب الاستشاري الفرنسي.

وكانت تقارير إعلامية محلية أشارت إلى إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي أو إلى الأمم المتحدة.

وخاضت مصر وإثيوبيا في السابق حربا كلامية حول المشروع الذي يتكلف أربعة مليارات دولار.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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