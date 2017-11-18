شاهد: الحريري يلتقي ماكرون في قصر الإليزيه

التقى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت في قصر الإليزيه.

ووصل الحريري وزوجته إلى العاصمة الفرنسية باريس في وقت مبكر السبت قادما من المملكة العربية السعودية.

وعقب لقاء الحريري وماكرون حضرت زوجة الحريري وابنه إلى قصر الإليزيه حيث كان الحريري في استقبالهم مع الرئيس الفرنسي وزوجته.

وكان الحريري أعلن استقالته في الرابع من نوفمبر/تشرين ثان الجاري في خطاب مسجل من السعودية، ما أوقع لبنان في أزمة سياسية خطيرة.

ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون قبول الاستقالة، واتهم السعوديين باحتجاز الحريري رغما عنه.

وأجرى الحريري سلسلة اتصالات هاتفية بقادة لبنانيين من مقر إقامته في العاصمة الفرنسية، وأكد لرئيسيْ الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري أنه سيشارك احتفالات الاستقلال الأربعاء المقبل في العاصمة بيروت.

وذكرت مصادر مقربة من عائلة الحريري أنه سيتوجه من باريس إلى بيروت الثلاثاء ليلتقي بالرئيس عون قبل يوم من عيد الاستقلال.

كما أفاد بيان للمكتب الإعلامي لبري أن الحريري اتصل به وأكد له مشاركته في احتفال عيد الاستقلال الذي يوافق 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.