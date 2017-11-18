شاهد: الآلاف يحتشدون في زيمبابوي مطالبين بتنحي موغابي

تدفق الآلاف من مواطني زيمبابوي إلى الشوارع (السبت) لإظهار دعمهم لاستيلاء الجيش على السلطة الأسبوع الماضي، السلطة وحث الرئيس روبرت موغابي على التنحي عن الحكم.

وحمل عدد من المتظاهرين علم زيمبابوي، بينما رفع آخرون صور قائد الجيش الذي قاد الانقلاب على موغابي، في حين رفع آخرون لافتات عليها كتب عليها شعارات تدعو موغابي، الذي يخضع للإقامة الجبرية، إلى الاستقالة من منصبه.

وسادت أجواء احتفالية بين المتظاهرين، بينما رحب الكثير من المواطنين بالخطوة التي اتخذها الجيش بعد أعوام من الصعوبات الاقتصادية وانتهاكات حقوق الانسان.

وأعلن جيش زيمبابوي استيلاءه على السلطة يوم الاربعاء الماضي فيما اعتبر انقلابا عسكريا، ووضع موغابي (93عاما) رهن الاقامة الجبرية واحتجز بعضا من حلفائه.

ويتولى موغابي السلطة في زيمبابوي منذ 37 عاما، ويعد أكبر رئيس دولة في العالم سنا.