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سياسة

رجل يقتل 3 من عائلته ويصيب 6 آخرين في الجزائر

بندقية صيد
بندقية صيد
18/11/2017

ارتكب رجل مجزرة بشعة بحق عائلته، عندما قتل 3 من أفرادها وأصاب 6 آخرين بجروح خطيرة، في حادثة هزت سكان قرية عين مرقوم الواقعة شمالي ولاية سطيف شرقي الجزائر أمس.

ونقلت صحيفة "الخبر" في موقعها الالكتروني عن شهود عيان قولهم، إن الجاني المدعو "ب.م"، 72 عاما،  دخل في حالة هيجان وهستيريا كبيرة بعد أن أحضر ابنه شاحنة لنقل أثاثه نحو منزل آخر كان قد استأجره بسبب كثرة المشاكل داخل البيت، لكن الجاني كان غير راض عن الخطوة وهدد ابنه بأنه سيمنعه من ذلك.

وأوضح ذات المصدر، أن الجاني وفور مشاهدته للشاحنة توجه إلى ابنه بعد أن أحضر بندقية الصيد، وقام بإطلاق النار على ابنه وأخيه وابن أخيه الذي يبلغ من العمر 10 أعوام فقط، فأرداهم قتلى على الفور، وحين هرع بعض أفراد العائلة والجيران إلى المكان بعد سماع الطلقات النارية، قام بإطلاق النار عليهم بشكل عشوائي، حيث أصاب ستة منهم بجراح خطيرة للغاية.

وتوجه الجاني بعدها نحو غرفته لإحضار الذخيرة الحية، غير أن أحد الجيران تجرأ ودخل المنزل على حين غرة وقيده بالحبال ونزع منه البندقية في آخر  لحظة، ثم قام بإخبار مصالح الدرك الوطني (الجهاز الذي يتبع وزارة الدفاع) التي حضرت بسرعة إلى عين المكان وقامت باعتقال الجاني واقتياده إلى المركز الأمني.

ولفت المصدر، أن الجرحى خضعوا لعمليات جراحية عاجلة في المستشفى. 

المصدر : الألمانية
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