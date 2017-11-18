خاشقجي: الأسرة الحاكمة في المملكة هي أصل الفساد

قال الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي إن الأسرة الحاكمة في الرياض هي أصل الفساد في المملكة لأن الأمراء هم من يتدخلون في العقود ويحصلون على المليارات منها.

وأضاف خاشقجي، في ندوة بالمركز العربي في واشنطن بعنوان "زلزال في الرياض.. التداعيات الإقليمية والدولية"، أن على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن يفرق بين أموال الأمراء وأموال الشركات.

واستشهد خاشقجي بما ذكره ولي العهد السعودي بوجود هدر سنوي يقدر بأكثر من 100 مليار دولار يتم انفاقها بشكل غير فاعل.

وأشار الكاتب السعودي إلى أن هناك حاجة بالفعل إلى مكافحة الفساد، ولكن في نفس الوقت يجب مناقشة الأمر نظرا لتداعياته.

وقال إن القطاع الخاص السعودي مصاب بحالة من الذعر والهلع جراء ما يحدث في المملكة، ولم يعد أحد ينتقد إجراءات السلطات السعودية خشية من الاعتقال.