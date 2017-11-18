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سياسة|السعودية

السعودية تستدعي سفيرها في ألمانيا للتشاور

وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل
18/11/2017

أعلنت السعودية (السبت) استدعاء سفيرها في ألمانيا للتشاور بعد تصريحات لوزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل انتقد فيها سلوك المملكة مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

ونسبت وزارة الخارجية السعودية لمصدر مسؤول قوله إن المملكة ستسلم سفير ألمانيا لدى المملكة مذكرة احتجاج على تصريحات وزير الخارجية مشيرة إلى أن تلك التصريحات لا أساس لها.

وقالت الوزارة في بيان "تلك التصريحات تثير استغراب واستهجان المملكة العربية السعودية، وتعتبر المملكة أن مثل هذه التصريحات العشوائية المبنية على معلومات مغلوطة لا تدعم الاستقرار في المنطقة".

وكان وزير الخارجية الألماني قد انتقد التصرفات السعودية مع الحريري ووصفها بغير المعتادة. وقال إن أوربا ترى أن "روح المغامرة التي تتسع في السعودية منذ أشهر لن تكون مقبولة ولن نسكت عنها".

وكان الوزير الألماني يشير إلى اتهامات للسعودية بأنها أجبرت الحريري على تقديم استقالته واحتجزته مدة أسبوعين تقريبا، وبأنها تسعى لحرب في لبنان بذريعة التصدي لحزب الله.

وغادر الحريري السعودية مع عائلته لزيارة فرنسا في مخرج محتمل للأزمة فيما يبدو.

المصدر : الجزيرة + رويترز
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