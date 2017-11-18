الحزب الحاكم في زيمبابوي يدعو موغابي إلى الاستقالة

قالت صحيفة ذا هيرالد الحكومية الرئيسية في زيمبابوي إن حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم دعا الرئيس روبرت موغابي إلى الاستقالة من منصبه.

وتعد هذه أحدث علامة على انهيار سلطة موغابي، الذي يبلغ 93 عاما، بعد سيطرة الجيش على السلطة، في خطوة وُصفت بأنها انقلاب عسكري.

وقالت الصحيفة إن أفرع الحزب الحاكم في كل الأقاليم العشرة في زيمبابوي التقت الجمعة ودعت أيضا جريس زوجة موغابي للاستقالة من الحزب.

وتأتي هذه الدعوة بينما احتشد الآلاف من المواطنين في العاصمة هراري دعما للإطاحة بالزعيم الطاعن في السن.