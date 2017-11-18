أردوغان يرفض اعتذار حلف الناتو

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (السبت) اعتذارا من حلف شمال الأطلسي بعد ورود اسمه ضمن "قائمة أعداء" وضعت على ملصق أثناء تدريب لقوات الحلف.

وقال أردوغان إن مثل هذا السلوك المهين لا يمكن التسامح معه بسهولة.

وتابع في خطاب بثه التلفزيون على الهواء مباشرة "رأيتم السلوك المهين خلال تدريب لحلف شمال الأطلسي أمس. هناك أخطاء لا يرتكبها حمقى ولكن يرتكبها أناس بلا أخلاق".

وأضاف "هذا أمر لا يمكن تجاوزه باعتذار بسيط".

وقال أردوغان (الجمعة) إن بلاده سحبت جنودها وعددهم 40 فردا من تدريب للحلف في النرويج بعد الواقعة.

واعتذر الحلف وكذلك النرويج منذ تلك الواقعة.