وزير خارجية لبنان: أزمة الحريري جزء من محاولة لخلق فوضى في المنطقة

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في مقابلة تلفزيونية إن الأزمة التي نجمت عن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري تعد جزءا من "محاولة لخلق فوضى في المنطقة".

واستقال الحريري في كلمة تلفزيونية من السعودية قبل نحو أسبوعين وقال إنه يخشى من تعرضه للاغتيال ووجه انتقادات لإيران، المنافس الإقليمي للسعودية، وحليفها حزب الله اللبناني.

وأدت استقالة رئيس الوزراء السني حليف الرياض منذ فترة طويلة إلى أزمة سياسية في لبنان ودفعت البلاد إلى صدارة الصراع الإقليمي.

ولم يعد الحريري بعد إلى بيروت ومن المتوقع أن يغادر السعودية في مطلع الأسبوع المقبل متوجها إلى فرنسا حيث سيلتقي مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويقوم باسيل بجولة تشمل دولا أوربية وعواصم أخرى سعيا للحصول على مساعدة دبلوماسية لإنهاء الأزمة.

وقال باسيل في لقاء مع محطة "روسيا اليوم" التلفزيونية بموسكو إن "لبنان يملك ما يكفي من قدرة على الرد" لكنه عبر عن أمله في ألا يضطر إلى ذلك. وكانت قنوات الجديد والمنار وإل.بي.سي التلفزيونية اللبنانية قد أذاعت تصريحات باسيل في وقت سابق اليوم.

وقال مسؤولون فرنسيون إنهم لا يعرفون المدة التي سيقضيها الحريري في فرنسا قبل عودته إلى بيروت لكنهم عبروا عن أملهم في أن تساعد الزيارة في تخفيف حدة الأزمة بإظهار أنه غير محتجز في السعودية.