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سياسة|الولايات المتحدة

مذيعة تتهم عضوا بالكونغرس الأمريكي بالتحرش بها

المذيعة لييان توييدن
المذيعة لييان توييدن
17/11/2017

اتهمت مذيعة بمحطة إذاعية السيناتور آل فرانكين بلمس ثديها أثناء نومها وتقبيلها بالقوة عام 2006 عندما كان يعمل ممثلا كوميديا وكان كلاهما يستعدان لتقديم عرض أمام القوات الأمريكية.

وروت المذيعة لييان توييدن تجربتها بنفسها على موقع محطة كيه.إيه.بي.سي ومقرها لوس أنجلوس في ظل غضب بسبب تقارير عديدة بشأن تحرشات جنسية ارتكبها رجال من أصحاب النفوذ من نجوم هوليوود إلى رجال الكونغرس.

وقدم فرانكين وهو ديمقراطي اعتذارا. ودعا زعماء جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس لجنة الأخلاقيات لمراجعة الادعاءات وقال فرانكين إنه سيتعاون.

وقالت توييدن إن فرانكين كتب عرضا هزليا يحتوي على قبلة بينهما وقال إنه صمم على التدريب عليها وهو ما رفضته في البداية.

وأضافت أيضا أنه لمس جسدها أثناء نومها عندما كانا في طريق العودة للوطن على متن طائرة عسكرية وكتبت "شعرت بأني منتهكة مجددا.

محرجة. محتقرة. مهانة. كيف يجرؤ أحد على لمس ثديي بهذه الطريقة ويظن أن الأمر مضحك؟".

المصدر : رويترز
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