ماكرون: سنستقبل الحريري كرئيس لوزراء لبنان وطهران أساءت فهمنا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيستقبل سعد الحريري في باريس كرئيس لوزراء لبنان وإنه يتوقع أن يعود بعد ذلك إلى بيروت "خلال أيام أو أسابيع".

وفيما يتعلق بإيران، قال ماكرون إن طهران أساءت تفسير موقف بلاده "المتوازن" في المنطقة والذي ركز على عدم الانحياز لطرف بين السنة والشيعة.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن على طهران أن تكون أقل عدائية في المنطقة.

وقال ماكرون في مدينة غوتنبرغ بالسويد إنه يريد من إيران إيضاح استراتيجيتها الخاصة ببرنامج الصواريخ الباليستية.

وأوضح "إيران قوة نريد أن نجري حوارا معها وسنواصل التحدث معها".

ورفضت إيران مرارا دعوة فرنسا لإجراء محادثات بشأن برنامجها الصاروخي قائلة إنه دفاعي وغير مرتبط بالاتفاق النووي مع القوى العالمية المبرم عام 2015.

وأشارت باريس مؤخرا إلى إمكانية مناقشة فرض الاتحاد الأوربي عقوبات جديدة على إيران بسبب تجاربها الصاروخية.