شاهد: حظر مهرجان ألماني لأفلام المثلية في أنقرة

حظرت السلطات في العاصمة التركية أنقرة (الأربعاء) 15 من نوفمبر/تشرين الثاني مهرجانا ألمانيا لأفلام المثلية الجنسية قبل يوم من موعده، مستندة إلى مخاطر تتعلق بالسلامة العامة.

وكان من المقرر عرض أربعة أفلام لمخرجين ألمان على مدار يومي 16 و17 من نوفمبر تشرين/ الثاني في إطار أيام أفلام المثلية الألمانية، التي تنظمها جمعية بينك لايف كويرفيست في أنقرة وإسطنبول.

وشوهد علم قوس قزح الذي يرمز إلى المثليين معلقا (الخميس) في شرفة السفارة الألمانية في أنقرة.

وكانت السفارة تدعم العروض.

والمثلية الجنسية ليست جريمة في تركيا، لكن العداء للمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا منتشر على نطاق واسع.