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سياسة|اليونان

شاهد: اشتباكات باليونان في ذكرى انتفاضة الطلاب 1973

17/11/2017

اشتبكت الشرطة اليونانية مع شبان في العاصمة أثينا بعد مسيرة ضخمة شارك فيها آلاف اليونانيين في ذكرى انتفاضة طلابية دامية عام 1973 ضد المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد في ذلك الوقت.

وسار أكثر من عشرة آلاف شخص سلميا إلى سفارة الولايات المتحدة التي يتهمها بعض المحتجين بدعم الحكم العسكري الذي استمر سبع سنوات.

وفي نهاية المسيرة رشق شباب ملثمون الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة في وسط أثينا واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

ونشرت السلطات نحو خمسة آلاف شرطي في شوارع وسط أثينا.

وقام يونانيون في وقت سابق بوضع أكاليل زهور عند جامعة أثينا للفنون التطبيقية تكريما لمن قٌتلوا خلال الانتفاضة التي ساعدت في إسقاط المجلس العسكري بعد أقل من عام.

وعادة ما يتحول هذا الاحتجاج السنوي إلى نقطة اشتعال لاحتجاجات ضد سياسات الحكومة والإجراءات التقشفية التي دعت إليها جهات الإقراض الدولية لليونان مقابل الحصول على برامج إنقاذ مالية.

المصدر : رويترز
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