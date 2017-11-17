شاهد: اختفاء غواصة أرجنتينية على متنها 44 بحارا

قالت السلطات الأرجنتينية إنها فقدت الاتصال بغواصة تابعة للقوات البحرية وعلى متنها طاقم مؤلف من 44 بحارا.

وقال متحدث باسم القوات البحرية إن الغواصة أرسلت أخر إشارة لها منذ يومين من بحر الأرجنتين الجنوبي. مؤكدا أن ما حدث هو فقدان للاتصال ومن المبكر القول إن الغواصة مفقودة.

وأضاف المتحدث أنه إذا كانت هناك مشكلة في الاتصالات كان يجب على الغواصة أن تطفو على السطح.

وأشار المتحدث إلى أن الغواصة كانت في رحلة بين مدينتين أرجنيتين، ولديها مؤونة من الغذاء تكفيها لمدة الرحلة.

وقال المتحدث إن القوات البحرية بدأت عملية واسعة للبحث عن الغواصة التي بنيت في ألمانيا ودخلت الخدمة منذ العام 1985.