البث الحي
سياسة|الأرجنتين

شاهد: اختفاء غواصة أرجنتينية على متنها 44 بحارا

17/11/2017

قالت السلطات الأرجنتينية إنها فقدت الاتصال بغواصة تابعة للقوات البحرية وعلى متنها طاقم مؤلف من 44 بحارا.

وقال متحدث باسم القوات البحرية إن الغواصة أرسلت أخر إشارة لها منذ يومين من بحر الأرجنتين الجنوبي. مؤكدا أن ما حدث هو فقدان للاتصال ومن المبكر القول إن الغواصة مفقودة.

وأضاف المتحدث أنه إذا كانت هناك مشكلة في الاتصالات كان يجب على الغواصة أن تطفو على السطح.

وأشار المتحدث إلى أن الغواصة كانت في رحلة بين مدينتين أرجنيتين، ولديها مؤونة من الغذاء تكفيها لمدة الرحلة.

وقال المتحدث إن القوات البحرية بدأت عملية واسعة للبحث عن الغواصة التي بنيت في ألمانيا ودخلت الخدمة منذ العام 1985.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

حالة تأهب في سفارات إسرائيل حول العالم "خشية انتقام إيران"

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية

أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

حاملة الطائرات الأمريكية- نيميتز- تتزود بالوقود (رويترز أرشيفية)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)