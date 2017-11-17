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سياسة

رويترز: اتفاقات مع معتقلين بالسعودية لنيل حريتهم مقابل أموالهم

الملياردير السعودي الوليد بن طلال أحد الذين تم توقيفهم بالسعودية
الملياردير السعودي الوليد بن طلال أحد الذين تم توقيفهم بالسعودية
17/11/2017

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن السلطات السعودية تبرم اتفاقات مع بعض المعتقلين في حملتها الأخيرة ضد رجال أعمال وأمراء تتضمن تخليهم عن أصول وأموال مقابل نيل حريتهم.

وقال أحد المصادر لـ "رويترز" إن الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول كالعقارات والأسهم والاطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية.

وأضاف المصدر للوكالة أن أحد رجال الأعمال سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه بعد أن وقع على اتفاق، وأن مسؤولا كبيرا سابقا وافق على التخلي عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال.

وذكر مصدر ثان للوكالة  وصفته بأنه مطلع على الموقف أن الحكومة السعودية انتقلت هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات "بمصادرة الأموال والأصول".

ولم يصدر تعليق من الحكومة السعودية بعد.

وأوقفت المملكة عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال بينهم وزراء وأصحاب مليارات في إطار التحقيق الذي يهدف في جانب منه إلى تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

المصدر : رويترز
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