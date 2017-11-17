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سياسة|نيوزيلندا

رئيسة وزراء نيوزيلندا ترد على ترمب بملاحظة جريئة

رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن
رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن
17/11/2017

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، إنها وجهت "ملاحظة جريئة" للرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال قمة شرق آسيا التي عقدت في فيتنام الأسبوع الماضي.

وأوضحت أردرن، زعيمة حزب العمال، في مقابلة نشرها موقع "نيوز روم" الإخباري النيوزيلندي، الخميس، أنها أدلت بالتعليق قبيل حفل عشاء على هامش ذلك الحدث.

وقالت أردرن، إن ترمب ربت على كتف الشخص الذي يقف بجواره  وأشار إليها قائلا "هذه السيدة تسببت في الكثير من الضيق في بلدها متحدثا عن الانتخابات".

وردت قائلة "حسنا كما تعلم، ربما 40 % فقط، ثم كرر ما قاله من قبل". 

وأوضحت أنها ردت على ذلك قائلة "هل تعلم أنه لم يخرج أحد في مسيرات احتجاجية عندما تم انتخابي؟" وقالت إن الرئيس ضحك وبدا أنه لم  يشعر بالضيق. 

وكانت أردرن واحدة من حوالي خمسة ملايين شخص شاركوا في احتجاج نسائي عالمي أعقب تنصيب ترمب رئيسا للولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني.

وكانت القمة أول حدث دولي رئيسي تشارك فيه أردرن كرئيسة للوزراء، وجاءت في أعقاب زيارة قصيرة الأسبوع الماضي إلى أستراليا للقاء نظيرها  الأسترالي مالكوم تيرنبول. 

المصدر : الألمانية
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