تركيا تسحب قواتها من مناورات حلف الناتو في النرويج

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سحب القوات التركية من مناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في النرويج.

وجاء القرار التركي على خلفية استخدام "اسمه وصورة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في لوحات التصويب خلال التدريب.

وقال الرئيس التركي في لقاء مع قيادات لحزب العدالة والتنمية "استخدموا لوحة تصويب في النرويج، وضعوا عليها اسمي وصورة مصطفى كمال أتاتورك".

وأضاف "عرفت بالأمر من رئيس أركان الجيش، خلوصي أكار، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي، عمر جيليك.. وأخبروني أنهم سيسحبون قواتنا من هناك".

وقال الرئيس التركي "قلت لهم افعلوا ذلك على الفور، لا يمكن أن يكون هناك تحالفا كهذا".

وتشارك تركيا بقوة يبلغ عددها 40 جنديا.