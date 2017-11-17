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سياسة|الولايات المتحدة

البيت الأبيض يطلب 45 مليار دولار إضافية للإغاثة من آثار الأعاصير

سد في بويرتوريكو يواجه خطر الانهيار بسبب الإعصار ماريا
سد في بويرتوريكو يواجه خطر الانهيار بسبب الإعصار ماريا
17/11/2017

قال مساعد في الكونغرس إن البيت الأبيض يعتزم أن يطلب من الكونغرس مساعدات إضافية بنحو 45 مليار دولار، وذلك لأعمال الإغاثة من الدمار الناجم عن أعاصير ضربت بويرتوريكو وتكساس وفلوريدا.

وسيكون المبلغ المطلوب أقل مما قال بعض المسؤولين الحكوميين إنه ضروري.

وطلب حاكم بويرتوريكو ريكاردو روسيلو (الإثنين) 94.4 مليار دولار من الكونجرس لإعادة إعمار البنية التحتية والمنازل والمدارس والمستشفيات التي دمرها الإعصار ماريا بالجزيرة.

ووافق الكونغرس الشهر الماضي على مساعدات طارئة بمبلغ 36.5 مليار دولار لبويرتوريكو ومناطق أخرى تضررت من الكوارث الأخيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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