البيت الأبيض يطلب 45 مليار دولار إضافية للإغاثة من آثار الأعاصير

قال مساعد في الكونغرس إن البيت الأبيض يعتزم أن يطلب من الكونغرس مساعدات إضافية بنحو 45 مليار دولار، وذلك لأعمال الإغاثة من الدمار الناجم عن أعاصير ضربت بويرتوريكو وتكساس وفلوريدا.

وسيكون المبلغ المطلوب أقل مما قال بعض المسؤولين الحكوميين إنه ضروري.

وطلب حاكم بويرتوريكو ريكاردو روسيلو (الإثنين) 94.4 مليار دولار من الكونجرس لإعادة إعمار البنية التحتية والمنازل والمدارس والمستشفيات التي دمرها الإعصار ماريا بالجزيرة.

ووافق الكونغرس الشهر الماضي على مساعدات طارئة بمبلغ 36.5 مليار دولار لبويرتوريكو ومناطق أخرى تضررت من الكوارث الأخيرة.