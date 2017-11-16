البث الحي
سياسة|سوريا

مقتل 15 شخصا بينهم أطفال في قصف للنظام على غوطة دمشق

غارات جوية سابقة على الغوطة
غارات جوية سابقة على الغوطة
16/11/2017

قال مراسل الجزيرة إن 15 مدنيا بينهم أطفال قتلوا وجرح عشرات آخرون في قصف جوي ومدفعي وبالقنابل العنقودية للنظام طالت المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة في غوطة دمشق الشرقية.

ووفقاً لتقارير إخبارية فإن 3 أطفال قتلوا في بلدة بيت سوى وطفل في مدينة عربين، و3 مدنيين في سقبا، وامرأة في مدينة دوما.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات النظام استخدمت القنابل العنقودية بشكل كبير في قصف مدن حرستا ودوما وعربين وحمورية، ما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى وقد تم نقلهم إلى مشافي المنطقة.

ورداً على عمليات القصف بدأت فصائل المعارضة أمس عملية عسكرية على مبنى إدارة المركبات التابعة لقوات النظام في الجزء الخاضع لسيطرة الأخير في مدينة حرستا.

وأوضحت مصادر في المعارضة أن الفصائل حققت تقدماً في محيط المبنى وتمكنت من قتل عدد من جنود النظام بينهم ضباط والسيطرة على بعض من أسلحتهم، وما تزال الاشتباكات متواصلة حتى عصر الخميس.

وتتعرض الغوطة الشرقية منذ أسبوع لقصف مكثف من قوات النظام أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى، رغم أن المنطقة مشمولة ضمن مناطق خفض التصعيد التي تم التوصل إليها في مباحثات أستانا خلال العام الجاري.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

حالة تأهب في سفارات إسرائيل حول العالم "خشية انتقام إيران"

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية

أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

حاملة الطائرات الأمريكية- نيميتز- تتزود بالوقود (رويترز أرشيفية)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)