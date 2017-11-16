مقتل 15 شخصا بينهم أطفال في قصف للنظام على غوطة دمشق

قال مراسل الجزيرة إن 15 مدنيا بينهم أطفال قتلوا وجرح عشرات آخرون في قصف جوي ومدفعي وبالقنابل العنقودية للنظام طالت المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة في غوطة دمشق الشرقية.

ووفقاً لتقارير إخبارية فإن 3 أطفال قتلوا في بلدة بيت سوى وطفل في مدينة عربين، و3 مدنيين في سقبا، وامرأة في مدينة دوما.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات النظام استخدمت القنابل العنقودية بشكل كبير في قصف مدن حرستا ودوما وعربين وحمورية، ما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى وقد تم نقلهم إلى مشافي المنطقة.

ورداً على عمليات القصف بدأت فصائل المعارضة أمس عملية عسكرية على مبنى إدارة المركبات التابعة لقوات النظام في الجزء الخاضع لسيطرة الأخير في مدينة حرستا.

وأوضحت مصادر في المعارضة أن الفصائل حققت تقدماً في محيط المبنى وتمكنت من قتل عدد من جنود النظام بينهم ضباط والسيطرة على بعض من أسلحتهم، وما تزال الاشتباكات متواصلة حتى عصر الخميس.

وتتعرض الغوطة الشرقية منذ أسبوع لقصف مكثف من قوات النظام أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى، رغم أن المنطقة مشمولة ضمن مناطق خفض التصعيد التي تم التوصل إليها في مباحثات أستانا خلال العام الجاري.