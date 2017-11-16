مصر: المسلح المقبوض عليه المشارك في هجوم الواحات ليبي الجنسية

قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن مسلحا مقبوضا عليه ممن شاركوا في هجوم على قوة للشرطة جنوب غربي القاهرة في الشهر الماضي ليبي الجنسية ويدعى عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري.

ووقع الهجوم في منطقة الواحات بمحافظة الجيزة وقتل فيه 11 ضابطا وأربعة مجندين وفرد شرطة بحسب بيان للوزارة صدر في اليوم التالي.

وأعلنت جماعة مسلحة على صلة بتنظيم القاعدة المسؤولية عن الهجوم. ولم تقدم الجماعة التي لم تكن معروفة من قبل في بيانها الذي نشر على الإنترنت دليلا على ادعائها أنها منفذة الهجوم الذي وقع يوم 21 أكتوبر تشرين الأول.