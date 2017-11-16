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سياسة|مصر

مصر: المسلح المقبوض عليه المشارك في هجوم الواحات ليبي الجنسية

طريق الواحات بمصر
طريق الواحات بمصر
16/11/2017

قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن مسلحا مقبوضا عليه ممن شاركوا في هجوم على قوة للشرطة جنوب غربي القاهرة في الشهر الماضي ليبي الجنسية ويدعى عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري.

ووقع الهجوم في منطقة الواحات بمحافظة الجيزة وقتل فيه 11 ضابطا وأربعة مجندين وفرد شرطة بحسب بيان للوزارة صدر في اليوم التالي.

وأعلنت جماعة مسلحة على صلة بتنظيم القاعدة المسؤولية عن الهجوم. ولم تقدم الجماعة التي لم تكن معروفة من قبل في بيانها الذي نشر على الإنترنت دليلا على ادعائها أنها منفذة الهجوم الذي وقع يوم 21 أكتوبر تشرين الأول.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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