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سياسة|الكويت

محكمة ألمانية تقضي بأحقية طيران الكويت برفض ركوب إسرائيلي

الخطوط الجوية الكويتية
الخطوط الجوية الكويتية
16/11/2017

أصدرت محكمة ألمانية، الخميس في فرانكفورت، حكما مفاده أنه لا إلزام على شركة الطيران الكويتية في نقل مسافر إسرائيلي على متن طائراتها، طالما نصت القوانين المحلية على ذلك.

ورفضت المحكمة الابتدائية في فرانكفورت دعوى أحد الركاب ضد شركة الطيران الكويتية، التي اتهمها بالتمييز ضده لقرارها عدم نقله على أحد خطوطها.

كان صاحب الدعوى حجز رحلة من فرانكفورت إلى بانكوك، تتضمن التوقف مؤقتا في الكويت.

وحين علمت الشركة أن الراكب يحمل الجنسية الإسرائيلية ألغت رحلته مستندة إلى قانون صدر عام 1964 يحظر عقد الاتفاقات مع المواطنين الإسرائيليين.     

ولا تعترف دولة الكويت بإسرائيل.

وقالت محكمة فرانكفورت، في مسوغات الحكم، إنه ليس من المعقول بالنسبة لشركة طيران "أن توفي بعقد إن كان في ذلك انتهاك لقانون سار في دولتها، بما قد يعرضها للعقوبة في بلادها".

كما رفضت المحكمة دعوى بالتعويض عن الضرر لعدم تحديد حجم هذا الضرر بدقة.

وأوضحت المحكمة أن قانون مكافحة التمييز يسري فقط إذا وقع الضرر على شخص بسبب جنسه أو عرقه أو دينه، مؤكدة أنه لا يدخل في تلك العناصر عنصر الجنسية. 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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