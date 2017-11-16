شاهد: زاهدة بيغوم.. بطلة من مسلمي الروهينغيا أنقذت مئات اللاجئين

رغم المأساة التي يعاني منها مسلمو الروهينغيا اللاجئون في بنغلاديش فإن العديد من الأبطال ظهروا من قلب الأزمة، بعدما ساهموا في إنقاذ حياة المئات، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس.

من بين هؤلاء الأبطال زاهدة بيغوم، وهي نفسها لاجئة قامت أمها بتهريبها عبر نهر ناف الفاصل بين ميانمار وبنغلاديش، قبل أكثر من 25 عاما، بينما كان عمرها عاما ونصف العام.

وقالت بيغوم، التي تبلغ الآن 28 عاما، إنها لا تذكر أي شيء عن قريتها الأصلية لابا دونغ، في ميانمار، لكنها مع ذلك لم تنسَ أصولها على الإطلاق.

وأوضحت بيغوم أنها تلقت اتصال استغاثة من أقاربها في ميانمار، بلد مولدها، حيث أبلغوها أن الجيش بدأ في إحراق قريتها، وأن كثيرين تعرضوا لإطلاق النار والقتل أثناء محاولتهم الفرار إلى الغابات الجبلية القريبة.

وروت بيغوم أنها نصحت أقاربها أن يتسللوا إلى ضفة نهر ناف الذي يفصل بين ميانمار وبنغلاديش، حيث اتصلت بزوج شقيقتها الذي يعيش في أستراليا وطلبت منه مساعدتها في نقلهم إلى بنغلاديش للنجاة من عمليات التطهير العرقي التي يقوم بها جيش ميانمار بحق مسلمي الروهينغيا.

وأضافت أنها بمساعدة زوج شقيقتها وأقارب آخرين في ماليزيا تمكنت بيغوم من جمع أكثر من 4 آلاف دولار أمريكي خلال ساعات قليلة، لتقوم بعدها بالاتصال بأحد الصيادين في قرية شاملابور الساحلية في بنغلاديش وطلبت منه استئجار قاربين وإرسالهما بالقرب من الحدود مع ميانمار لنقل الفارين من المجازر.

وقالت إنها تمكنت من نقل نحو 70 أسرة على متن هذين القاربين بتكلفة بلغت 350 ألف تاكا (نحو 4186 دولارات).

عطاء بيغوم لم يتوقف عند هذا الحد؛ حيث جهزت اللاجئة البورمية مكانا لاستضافة اللاجئين الجدد بالقرب من محل إقامتها، وقامت بإطعامهم بالأرز والعدس، وفي اليوم الثاني عشر بعد وصولهم أعطت كل أسرة 3 آلاف تاكا (نحو 36 دولارا أمريكيا) وأرسلتهم إلى مخيم للاجئين

عبد المطلب (35 عاما) هو أحد الناجين الأربعمائة الذين ساعدتهم بيغوم تلك الليلة، وقال إنه يعيش الآن مع أسرته في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش.

ويتذكر عبد المطلب أحداث تلك الليلة قائلا إن جنود جيش ميانمار جاءوا للقرية وحاصروها وبدأوا في إطلاق النار من دون تمييز، مشيرا إلى أنهم مروا بأهوال كي يصلوا إلى بنغلاديش.

ويضيف: "قتل نحو 400 شخص من قريتي، بينما وصل هنا 70 ناجيا".

أما بيغوم فتقضي أيامها في التجول بين مخيمات اللاجئين جنوبي بنغلاديش لمساعدة من تستطيع مساعدته من بين أكثر من 600 ألف شخص من لاجئي الروهينغيا الذين تدفقوا على بنغلاديش منذ بدأت حملة جيش ميانمار بحق الروهينغيا في 25 أغسطس/آب، وهي الحملة التي وصفتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية بالتطهير العرقي.

وبالإضافة إلى جهودها الإنسانية تعمل بيغوم أيضا مترجمة ومعلمة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، كما تساهم في جهود نشر التوعية الصحية والطبية وتوعية اللاجئين بشأن رعاية الأطفال وصحة النساء في مخيمات اللجوء.

ورغم سعادتها بنجاحها في إنقاذ مئات الأرواح فإن بيغوم تقول إنها مازالت تشعر بالذعر بسبب أوضاع اللاجئين الذين يفرون من ميانمار، حيث يصلون بنغلاديش في حالة يرثى لها، مصابين بجروح بالغة.

وتتساءل بيغوم: "كيف نشعر نحن المسلمين بالهدوء والسكينة بعد مشاهدة كل هذا؟ هل يحدث كل هذا فقط لأننا مسلمون؟ هل سنحصل على السلام إذا غيرنا ديننا؟"