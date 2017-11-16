شاهد: الاحتلال يهدد بطرد البدو الفلسطينيين في الأغوار

يعيش بدو يقطنون في منطقة المالح في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة، وسط حالة من القلق الدائم من أن تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي على طردهم في أي لحظة بعد صدور قرار بذلك.

ويعيش هؤلاء البدو في مخيماتهم بتلك المنطقة منذ سنوات.

وكان المئات من سكان منطقة المالح الجبلية قد استيقظوا قبل أيام على قرار من قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلب منهم الرحيل عن المنطقة خلال أيام طواعية وإلا سيتم إجلاؤهم.

ويتضح من القرار الذي تضمن خارطة للمنطقة التي يتوجب إخلاؤها أن مساحتها تصل إلى ما يقارب 550 دونم يسكن فيها 300 فرد في مخيمات بعضهم منذ عشرات السنين في منطقة أقامت فيها إسرائيل خلال السنوات الماضية مستوطنات ومعسكرات للجيش.

ومن بين المهددين بالطرد من سكان المنطقة البدوي محمود كعابنة الذي قال إنه "قاعد على أعصابه"، متوقعا تنفيذ القرار في أي وقت، وحينها لا يعرف أين سيذهب.

وأضاف أن المستوطنين الإسرائيليين يُسمح لهم بالبناء في الجوار، وكل شيء متوفر لهم، بينما الفلسطينيون فلا يتوفر لهم شيء، وبالتالي فهم يسعون بجهدهم الشخصي لتوفير متطلباتهم.

ولفت كعابنة إلى أن سلطات الاحتلال كثيرا ما صادرت جراراتهم الزراعية وحتى الأغنام للتضييق عليهم حتى يتركوا المكان لكنهم ظلوا صامدين.

وذكرت وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية أنه "صدر أمر تخطيط للمنطقة في إطار أنشطة مناهضة للبناء غير المشروع بالمنطقة".

وقال مُسن من سكان المنطقة يدعى قاسم دراغمة، يعيش في خيمة مع زوجته على مقربة من طريق فرعي، إنه يقطن المنطقة منذ عام 1967، ولا يعرف أين يذهب بعد بلوغه عمر الثمانين، لافتًا إلى أن المستوطنات لا تعنيه "فقط يتركونا نعيش".

وتبدو الحياة قاسية في هذه المخيمات، فلا شبكات مياه ولا كهرباء إلا بعض الخلايا الشمسية لبعض الخيام التي قيل إن مؤسسات محلية ودولية تبرعت بها لهم.

وقال عدد من السكان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت قبل عدة سنوات بإغلاق أكبر نبع للمياه في المنطقة مما يضطرهم إلى شراء المياه من مناطق أخرى وإحضارها بصهاريج لاستخدامها في حياتهم اليومية وسقاية مواشيهم.

ويتحدث السكان هناك عن تاريخ طويل من الصراع مع القوات الإسرائيلية وعمليات الهدم المتكررة لخيامهم لإجبارهم على الرحيل عن المنطقة التي تظهر فيها من الشرق مستوطنات فيها بيوت من الإسمنت وشبكات إنارة ومياه وعلى الجهة الغربية معسكرات للجيش الإسرائيلي.

وقال قيس عبد الكريم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الإسرائيلين يتمسكون بكل شبر من الأرض الفلسطينية وبخاصة المناطق التي تتمتع بأهمية استراتيجية واقتصادية بالنسبة لهم، ومن هذه المناطق غور الأردن والبحر الميت.

ويرفض سكان المنطقة ما تدعيه إسرائيل من أن السبب وراء قرار إخلاء المنطقة أنها منطقة تدريب عسكري.

وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) في بيان مكتوب إن التحرك الإسرائيلي "محاولة لفرض تشريد قسري ، وإلى جانب كونه عملا وحشيا وغير إنساني، فإنه يشكل أيضا انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".