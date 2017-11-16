شاهد: احتجاج ضد البطريرك ثيوفلوس الثالث لبيعه أراضي الكنيسة للاحتلال

نظم العشرات من العرب المسيحيين احتجاجا للمطالبة باستقالة بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في الأراضي المقدسة متهمينه ببيع أراضي الكنائس للاحتلال الإسرائيلي.

وتجمع عشرات المتظاهرين (الخميس) أمام كنيسة القديس جورج في مدينة اللد للمطالبة باستقالة البطريرك ثيوفيلوس الثالث الذي وصل إلى الكنيسة للصلاة.

ورفع متظاهرون لافتات تطالب بثيوفيلوس وتتهمه بخيانة الثقة، بينما اشتبك آخرون مع أنصار ثيوفيلوس الثالث.

وتعد البطريركية اليونانية الأرثوذكسية ثاني أكبر مالك عقارات في الأراضي المقدسة. ويهيمن عليها رجال الدين اليونانيون في الوقت الذي يشكل فيه الفلسطينيون غالبية رعاياها.

وقدم النشطاء وثائق تظهر بيع البطريرك أرضا لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقد أيدت محكمة إسرائيلية الصفقات التي قام بها ثيوفيلوس منذ توليه.

واتهم الكنيسة بتقديم الأرض "لرجال الأعمال اليهود بدلا من استثمارها في رفاهية المجتمع المسيحي".

وقال المتظاهر غسان منير: "نحن نحتج على بطريرك الأرثوذكس لأنه يبيع أراضينا وكنيستنا للمتسوطنات ورجال الأعمال اليهود بدلا من استثمارها في رفاهية المجتمع المسيحي".