رئيس الأركان الإسرائيلي: مصالح مشتركة مع السعودية فيما يخص إيران

قال رئيس هيئة الاركان الإسرائيلي غادي إيزنكوت إن هناك مصالح مشتركة لبلاده مع السعودية فيما يخص التعامل مع إيران الي وصفها بأنها الخطر الفعلي الأكبر في المنطقة.

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي، في أول حديث من نوعه لموقع إيلاف السعودي، "إن هناك توافقا تاما بين اسرائيل و المملكة العربية السعودية" ووصف الأخيرة بأنها "لم تكن يوما من الايام دولة عدو".

وأضاف إيزنكوت إنه يعتقد أن هناك توافقا تاما بينهما فيما يتعلق بالمحور الإيراني، وأضاف " كنت في لقاء رؤساء الأركان في واشنطن وعندما سمعت ما قاله المندوب السعودي وجدت أنه مطابق تماما لما أفكر به بما يتعلق بإيران وضرورة مواجهتها في المنطقة وضرورة إيقاف برامجها التوسعية".

وقال المسؤول الإسرائيلي إنه توجد فرصة لتحالف دولي جديد في المنطقة ويجب القيام بخطة استراتيجية كبيرة وعامة لوقف الخطر الإيراني. وعرض إيزنكوت استعداد بلاده لتبادل الخبرات مع "الدول العربية المعتدلة وتبادل المعلومات الاستخبارية لمواجهة ايران".

كما أكد الجنرال إيزنكوت أنه لا توجد نية لدى اسرائيل لشن هجوم على حزب الله أو خوض حرب معه، ولكنه شدد على أن إسرائيل لن تقبل أن يكون هناك تهديد استراتيجي لها، معربا عن ارتياحه من الهدوء الذي يسود جانبي الحدود طيلة 11 سنة.

وأشار إلى أنه يرى محاولات إيرانية قد تؤدي للتصعيد، ولكنه يستبعد ذلك في هذه المرحلة.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إن "المخطط الإيراني هو السيطرة على الشرق الأوسط بواسطة هلالين شيعيين الأول من إيران عبر العراق إلى سورية ولبنان والثاني عبر الخليج من البحرين إلى اليمن وحتى البحر الأحمر".