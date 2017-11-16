البث الحي
سياسة|إسرائيل

رئيس الأركان الإسرائيلي: مصالح مشتركة مع السعودية فيما يخص إيران

رئيس الاركان الإسرائيلي: مصالح مشتركة مع السعودية فيما يخص إيران
رئيس الاركان الإسرائيلي: مصالح مشتركة مع السعودية فيما يخص إيران
16/11/2017

قال رئيس هيئة الاركان الإسرائيلي غادي إيزنكوت إن هناك مصالح مشتركة لبلاده مع السعودية فيما يخص التعامل مع إيران الي وصفها بأنها الخطر الفعلي الأكبر في المنطقة.

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي، في أول حديث من نوعه لموقع إيلاف السعودي، "إن هناك توافقا تاما بين اسرائيل و المملكة العربية السعودية" ووصف الأخيرة بأنها "لم تكن يوما من الايام دولة عدو".

وأضاف إيزنكوت إنه يعتقد  أن هناك توافقا تاما بينهما فيما يتعلق بالمحور الإيراني، وأضاف " كنت في لقاء رؤساء الأركان في واشنطن وعندما سمعت ما قاله المندوب السعودي وجدت أنه مطابق تماما لما أفكر به بما يتعلق بإيران وضرورة مواجهتها في المنطقة وضرورة إيقاف برامجها التوسعية".

وقال المسؤول الإسرائيلي إنه توجد فرصة لتحالف دولي جديد في المنطقة ويجب القيام بخطة استراتيجية كبيرة وعامة لوقف الخطر الإيراني. وعرض إيزنكوت استعداد بلاده لتبادل الخبرات مع "الدول العربية المعتدلة وتبادل المعلومات الاستخبارية لمواجهة ايران".

كما أكد الجنرال إيزنكوت أنه لا توجد نية لدى اسرائيل لشن هجوم على حزب الله أو خوض حرب معه، ولكنه شدد على أن إسرائيل لن تقبل أن يكون هناك تهديد استراتيجي لها، معربا عن ارتياحه من الهدوء الذي يسود جانبي الحدود طيلة 11 سنة.

وأشار إلى أنه يرى محاولات إيرانية قد تؤدي للتصعيد، ولكنه يستبعد ذلك في هذه المرحلة.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إن "المخطط الإيراني هو السيطرة على الشرق الأوسط بواسطة هلالين شيعيين الأول من إيران عبر العراق إلى سورية ولبنان والثاني عبر الخليج من البحرين إلى اليمن وحتى البحر الأحمر".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من سياسة

حالة تأهب في سفارات إسرائيل حول العالم "خشية انتقام إيران"

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية

أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

حاملة الطائرات الأمريكية- نيميتز- تتزود بالوقود (رويترز أرشيفية)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)