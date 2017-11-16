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سياسة

المغرب وفرنسا يوقعان 17 اتفاقية تعاون

رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني ورئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب
رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني ورئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب
16/11/2017

وقع المغرب وفرنسا يوم الخميس، 17 اتفاقية تشمل مجالات مختلفة في ختام زيارة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب للمملكة.

وتشمل الاتفاقيات التي وقعها الجانبان إصلاح الإدارة والموانئ والتعليم والبحث العلمي والمياه والسياحة والتشغيل والمجال الثقافي والمجال الرقمي.

ووقعا أيضا اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو من فرنسا لتمويل المرحلة الأولى من مشروع محطة "ميدلت" للطاقة الشمسية واتفاقيات لقروض أخرى في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والشغل والنقل.

وكان فيليب وصل إلى المغرب مساء الأربعاء على رأس وفد يضم وزراء ورجال أعمال ليرأس اللجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية. وغادر الرباط يوم الخميس.

وتحاول فرنسا استعادة مكانتها كأكبر شريك اقتصادي واستراتيجي للمملكة بعد أن سحبتها منها إسبانيا في السنوات الأربع الماضية.

وأكد فيليب في مؤتمر صحفي على القضايا المشتركة التي تجمع البلدين ومنها "محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتغيرات المناخية".

وقال "تجمعنا شراكة اقتصادية قوية ومتنوعة من شأنها خلق تنمية مستدامة".

وقال رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني "هناك تحديات أمنية في المنطقة، كالإرهاب… المغرب مستعد لمواجهة هذه التحديات في عمق شراكاته مع أصدقائه".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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