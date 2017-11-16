الجبير: الحريري في السعودية "بإرادته"

رفض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اتهام بلاده باحتجاز سعد الحريري دون إرادته ،قائلا إن رئيس الوزراء اللبناني الذي استقال هذا الشهر حر في مغادرة المملكة وقتما يشاء.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي في الرياض مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان: "الحريري عايش في المملكة بإرادته وهو قدم استقالته وفيما يتعلق بعودته إلى لبنان هذا أمر يعود له ويعود لتقييمه للأوضاع الأمنية (في لبنان)".

واتهم الجبير حزب الله بزعزعة استقرار المنطقة قائلا "هناك مشاورات وتنسيق جار بين الدول المحبة للسلام والدول المحبة للبنان للمحاولة للخروج بخطوات تستطيع أن تعيد للبنان سيادته وتقلص العمل السلبي الذي يقوم به حزب الله في لبنان".

من جهته أعلن لودريان أن الحريري قبل دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للذهاب إلى فرنسا مع أسرته.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن فرنسا دعت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لزيارتها بضعة أيام، نافيا أن تكون دعوته للحريري عرضًا للجوء سياسي.

ويوم الأربعاء قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إن بلاده ستواصل اتخاذ خطوات "عن طريق الأخوة والعلاقات الطيبة" مع السعودية لحل مشكلة الحريري.

واستقال الحريري بشكل مفاجئ من رئاسة وزراء لبنان قبل أكثر من عشرة أيام في كلمة تلفزيونية تلاها من السعودية، ولم يعد إلى بلاده حتى الآن.

وقال باسيل في مؤتمر صحفي في إيطاليا إن لبنان يريد "علاقات طيبة" مع السعودية لكنه وصف وجود الحريري في الرياض منذ استقالته يوم الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني بأنه وضع غير طبيعي.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد قال في وقت سابق إن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل "محتجز" منذ 12 يوما في الرياض، ووصف الرئيس اللبناني احتجاز الحريري بالعمل العدائي ضد لبنان، ولا سيما أن رئيس الحكومة يتمتع بحصانة دبلوماسية.