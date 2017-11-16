الأمم المتحدة تدعو لإنهاء حصار اليمن

أطلق رؤساء منظمات تابعة للأمم المتحدة مناشدة جديدة للتحالف الذي تقوده السعودية لرفع الحصار المفروض على اليمن.

وقال بيان صادر عن رؤساء منظمات اليونيسيف والصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي إن "آلافا لا تعد ولا تحصى من الضحايا الأبرياء بينهم كثير من الأطفال سيموتون" ما لم تصل شحنات المساعدات.

وأغلق التحالف كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية إلى اليمن، بعد اعتراض صاروخ أطلق صوب العاصمة السعودية، وقال إنه يسعى لوقف تدفق الأسلحة من إيران إلى جماعة الحوثي التي يقاتلها التحالف في حرب اليمن.

وقال البيان المشترك إن "تكلفة هذا الحصار تقاس بعدد الأرواح التي تُفقد"، مشيرا إلى أن هناك سبعة ملايين يمنى على شفا المجاعة بالفعل لكن إذا لم تفتح كل الموانئ فإن هذا العدد قد ينمو بواقع 3 ملايين و200 ألف شخص.

وأضاف البيان "نوجه نداء عاجلا آخر للتحالف بأن يسمح بدخول مساعدات حيوية إلى اليمن استجابة لما أصبحت الآن أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وأوضح البيان أنه "من دون وقود فإن حاويات تبريد اللقاحات وأنظمة إمداد المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ستتوقف عن العمل. ومن دون غذاء ومياه آمنة فإن خطر المجاعة ينمو كل يوم".

وذكر البيان أن نحو مليون طفل على الأقل مهددون بالإصابة بالدفتيريا إذا لم يتم التصدي لها وهناك خطر أيضا من تجدد تفشي الكوليرا التي تراجعت بعد أسوأ انتشار يتم تسجيله على الإطلاق والذي أصاب أكثر من 900 ألف شخص في الأشهر الستة الأخيرة.

وقالت السعودية منذ ذلك الحين إنه بالإمكان إدخال المساعدات عبر "الموانئ المحررة" لكن ليس عبر ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون والذي كانت تمر منه معظم واردات اليمن.

وعلى مدى أشهر حذرت الأمم المتحدة من أن إغلاق ميناء الحديدة قد يساهم في تصعيد الأزمة بشكل حاد.

وقال البيان المشترك "إذا شاهد أي منا في حياته اليومية طفلا حياته عرضة لخطر داهم.. ألن نحاول إنقاذه؟ في اليمن نتحدث عن مئات الآلاف من الأطفال إن لم يكن أكثر".