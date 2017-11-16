أنجلينا جولي تدين العنف الجنسي بحق نساء الروهينغيا

دانت النجمة السينمائية الأمريكية أنجلينا جولي العنف الجنسي الذي تعرضت له نساء من أقلية الروهينغيا في ولاية أراكان (راخين) بميانمار، وقالت إنها تعتزم زيارة هؤلاء الضحايا.

وقالت جولي، وهي مبعوثة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين، لوفد من بنغلاديش في مدينة فانكوفر بكندا إنها تعتزم زيارة ضحايا العنف الجنسي من الروهينغيا، الذين فروا من ميانمار إلى بنغلاديش.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية في بنغلاديش (الخميس) أن جولي: "تحدثت… عن العنف الجنسي الذي واجهته كل أنثى تقريبا من الروهينغيا فرت إلى بنغلاديش، ودانت الصراع المسلح في ميانمار".

ولم يوضح البيان المزيد من التفاصيل بشأن زيارة جولي المزمعة.

وتأتي تصريحات جولي بالتزامن مع تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت فيه قوات الأمن في ميانمار بتنفيذ عمليات اغتصاب على نطاق واسع ضد نساء وفتيات الروهينغيا ضمن حملة تطهير عرقي بحق الأقلية المسلمة.

ووثقت المنظمة، في تقرير من 37 صفحة، شهادات الناجيات من الاغتصاب الجماعي الذي ارتكبه جنود جيش ميانمار بحق نساء وفتيات الروهينغا، إضافة إلى أعمال العنف والقسوة والإهانة، ووصفت العديد من النساء رؤيتهن مقتل أطفالهن الصغار وأزواجهن وآبائهن، وإحراق المسنين داخل المنازل المحترقة.

وتحدثت الضحايا في التقرير الذي صدر بعنوان "جسدي كله يؤلمني: العنف الجنسي ضد نساء وفتيات الروهينغا في بورما"، عن أيام من المعاناة وهن يمشين رغم معاناتهن من تورم وتمزق أعضائهن التناسلية أثناء فرارهن إلى بنغلاديش.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها تحدثت إلى 52 من نساء وفتيات الروهينغيا اللائي لجأن إلى بنغلادش حيث قالت 29 منهن إنهن تعرضن للاغتصاب. وقالت المنظمة إن كل هذه الحالات تعرضت لاغتصاب جماعي، باستثناء حالة واحدة.

ويأتي الاتهام الذي ورد في تقرير للمنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، تكرارا لما قالته براميلا باتن، مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بشأن العنف الجنسي في الصراعات، في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت باتن إن العنف الجنسي "تأمر به وتقوده وترتكبه قوات ميانمار المسلحة".

ونشر جيش ميانمار تقريرا يوم الإثنين ينفي فيه الاتهامات الموجهة لقوات الأمن من اغتصاب وقتل وذلك بعد أيام من استبعاد الجنرال المسؤول عن العملية العسكرية التي دفعت أكثر من 600 ألف من مسلمي الروهينغيا إلى الفرار إلى بنغلاديش.