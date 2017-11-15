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سياسة|السعودية

نيويورك تايمز: حبيب العادلي يعمل مستشارا لولي العهد السعودي

حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري السابق
حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري السابق
15/11/2017

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي والمحكوم عليه بالسجن في قضية فساد، يعمل حالياً كمستشار لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية أن مسؤولي الخارجية والدفاع والاستخبارات بالولايات المتحدة أبدوا انزعاجا مما وُصف بتهور ولي العهد السعودي وتصرفه دون أدنى مراعاة لعواقب ما يفعل، وذلك رغم حماس الرئيس الأمريكي لـ "بن سلمان".

وأبدت هذه المصادر التي نقلت عنها الصحيفة خشيتها من زعزعة أوضاع المنطقة ومصالح الولايات المتحدة.

ولفتت المصادر إلى أنها ترى أن حرب بن سلمان على الفساد داخلياً من شأنها الإضرار بفصيل من العائلة الماَلكة ورجال الأعمال والمستثمرين الذين سارعوا الى سحب أموالهم من المملكة.

وأوردت "نيويورك تايمز" في مقالها الذي كتبه مسؤول قسم الشرق الأوسط في الصحيفة نقلا عن هذه المصادر أن هذه الحرب هي للتعجيل بإحكام سيطرة بن سلمان على البلاد قبل توليه الحكم في مسعى يائس للحصول على أموال نقدية لتنفيذ خطته في المنطقة برمتها .

المصدر : نيويورك تايمز
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