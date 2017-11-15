مباحثات في الدوحة بين أمير قطر والرئيس التركي

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تناولت العلاقات بين البلدين، مشيدا بموقف تركيا من الحصار المفروض على قطر.

وقد استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء، الرئيس التركي في العاصمة الدوحة في مراسم استقبال رسمية،.

وقال أمير قطر إن الاجتماعات السابقة بين الدوحة وأنقرة كانت مهمة وحققت أهدافها، مضيفا أنه تم الحديث عن تطوير العلاقات بين البلدين وأن طموحهما كبير لتطوير العلاقات التاريخية بينهما.

كما أشاد بموقف تركيا من الحصار المفروض على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتعد هذه ثاني زيارة لأردوغان لقطر منذ بدء الأزمة الخليجية.

وينعقد في الدوحة اجتماع الدورة الثالثة للجنة الإستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية في الديوان الأميري.

وكان الرئيس التركي قد وصل أمس الثلاثاء إلى الدوحة قادما من الكويت، في زيارة رسمية هي الثانية منذ اندلاع الأزمة الخليجية.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول، فمن المقرر خلال الزيارة التوقيع على عشر اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم تشمل المجالات الحيوية والاقتصادية والثقافية، بحسب ما كشفه السفير التركي لدى الدوحة فكرت أوزر.

وأوضح أوزر أن من بين الاتفاقيات اتفاقية حماية الاستثمارات، والتوأمة بين ميناء حمد وموانئ تركية، وأخرى في مجالات الإعلام والزراعة والسياحة.

ويرافق أردوغان في زيارته عقيلته أمينة، ورئيس هيئة الأركان خلوصي أكار، ووزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والعدل عبد الحميد غل، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيرق، والزراعة والثروة الحيوانية أحمد أشرف فاقي بابا.

كما يضم الوفد التركي كلًّا من وزراء الثقافة والسياحة نعمان قورتولموش، والرياضة والشباب عثمان أشكن باك، والغابات والشؤون المائية ويسل أر أوغلو، والمواصلات والاتصالات والنقل البحري أحمد أرسلان.