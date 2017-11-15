قائد جيش ميانمار: أطلعت تيلرسون على "السبب الحقيقي" لفرار الروهينغيا

ذكر قائد الجيش في ميانمار، الجنرال مين أونغ هلينغ، في بيان منشور باللغة البورمية على صفحته بموقع فيسبوك، أنه أوضح "الوضع الحقيقي" في ولاية أراكان (راخين) المضطربة شمالي البلاد.

وذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

كما أفاد بأنه أطلع تيلرسون على "الأسباب الحقيقية" وراء فرار أكثر من 600 ألف مسلم من الروهينغيا من ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة، دون الإدلاء بتفاصيل في بيانه على فيسبوك عقب الاجتماع مع تيلرسون.

ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية بعد بشأن الاجتماع في العاصمة نايبيداو.

وكان تقرير نشرته منظمتان حقوقيتان، الأربعاء، قد أشار إلى أن هناك "أدلة متزايدة" على ارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغيا خلال موجة العنف التي شنها جيش ميانمار بحق الروهينغيا في أغسطس/آب 2017.

وينفي الجيش أن قواته ارتكبت أي انتهاكات حقوقية.