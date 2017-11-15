شاهد| مرشد الإخوان: لا يوجد دليل على ارتكابي جريمة واحدة

قال مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع إن المناخ السائد منذ الانقلاب العسكري هو ظلم يقلب الحقائق.

وأضاف خلال جلسة المحكمة التي تنظر قضية ما يعرف بفض اعتصام رابعة العدوية في مصر ويتهم فيها سبعمئة وتسعة وثلاثون شخصاً من رافضي الانقلاب "عايز النيابة تقولي دليل قانوني معتبر واحد ضدي".

وتابع، "مرشد الإخوان ليس عليه دليل عند كل النيابات التي تقدمت إليها بأني ارتكبت جريمة واحدة وأتحدى أي انسان أن يأتيني بدليل قانوني واحد معتبر ضدي".

وأكد بديع عدم وجود أي دليل ضده بارتكابه لأي جريمة.

من جانبه وصف أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي ما يحدث له بالحصار الشديد، وذلك خلال نفس الجلسة.

وقال أسامة إنه لا يجوز حبسه انفراديا لأكثر من ثلاثة أشهر حسب إعلان جنيف الذي وقعت عليه مصر.