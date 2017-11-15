بعثة فنية من الأمم المتحدة تزور قطر لرصد انتهاكات الحصار

تزور بعثة فنية للأمم المتحدة العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة المقبل في زيارة لمدة 5 أيام للوقوف على تداعيات الحصار على حقوق الإنسان.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية فإن البعثة من المقرر أن تجري لقاءات استقصائية مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية الحكومية وغير الحكومية بقطر كما ستجري البعثة مقابلات مباشرة مع ضحايا الحصار وتقوم برصد معلومات ميدانية حول الانتهاكات، فضلا عن تزويدها بكافة البيانات والوثائق والأدلة وأسماء الضحايا وآخر إحصائية للمتضررين.

وقال علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إن الاهتمام الذي تبديه بعثات الرقابة والمنظمات الدولية يعد مؤشراً إيجابياً، لكنه غير كافٍ، ويستلزم التحرك بقوة لمنع إطالة الأزمة الخليجية، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لمسؤولي دول الحصار التي تؤكد تعمدهم إطالتها، إلى جانب تحركاتهم ومحاولاتهم لإلحاق المزيد من الانتهاكات والضرر بالشعوب الخليجية.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع المشتركة التي نظمها البرلمان البريطاني في لندن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر ومنظمة العفو الدولية حيث جرى مناقشة تداعيات الحصار على قطر والإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيف معاناة المتضررين منه.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو حزيران الماضي فارضة عليها حصارا بريا وبحريا وجويا متهمة قطر بتمويل الإرهاب وهي تهم نفتها الدوحة مؤكدة أن لا صحة لها على الإطلاق.