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سياسة

القبض على هندوسيَين قتلا مسلما بسبب الأبقار

تقديس الأبقار لدى الهندوس سبب عددا من جرائم القتل في حق مسلمين بالهند
تقديس الأبقار لدى الهندوس سبب عددا من جرائم القتل في حق مسلمين بالهند
15/11/2017

قالت الشرطة الهندية اليوم الأربعاء إنها ألقت القبض على اثنين من المزارعين من الهندوس فيما يتصل بمقتل مسلم يشتبه في تهريبه أبقارا إلى مجزر.

وزاد نفوذ الجماعات الهندوسية المتشددة منذ صعود حزب بهاراتيا جاناتا القومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي للسلطة في 2014. وتعتبر حماية الأبقار التي يقدسها كثيرون في البلد ذي الأغلبية الهندوسية ذات أولوية بالنسبة لهذه الجماعات.

وعثرت الشرطة على جثة عمر خان (35 عاما) يوم الجمعة ملقاة على قضبان السكك الحديدية في منطقة ألوار في ولاية راجاستان في شمال غرب الهند.

وقال راهول براكاش قائد الشرطة في ألوار إن الشرطة احتجزت المشتبه بهما يوم الاثنين.

وأضاف "أنها حالة قتل واضحة بسبب مسألة حماية الأبقار واكتشفنا أيضا أن الضحية يعمل في تهريب الأبقار".

وتابع أن خان واثنين آخرين كانوا يستخدمون سيارة مسروقة لنقل خمس أبقار عندما هاجمهم ستة من أعضاء جماعة لحماية الأبقار.

وذبح الأبقار غير قانوني في معظم أنحاء الهند.

المصدر : رويترز
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