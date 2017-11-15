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سياسة

الصين: زيارة قائد جيش زيمبابوي لبيجين "عادية"

زيارة قائد جيش زيمبابوي الجنرال كونستانتينو شيوينجا
زيارة قائد جيش زيمبابوي الجنرال كونستانتينو شيوينجا
15/11/2017

قالت الصين الأربعاء إن زيارة قائد جيش زيمبابوي الجنرال كونستانتينو شيوينجا للصين الأسبوع الماضي كانت زيارة عسكرية عادية بعد أن قال جيش زيمبابوي إنه استولى على السلطة في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في إفادة صحفية يومية إن الصين تراقب عن كثب الوضع في زيمبابوي وتأمل في أن تتمكن الأطراف المعنية من التعامل بشكل مناسب مع شؤونها الداخلية.

وأكد جيش زيمبابوي الأربعاء استيلاءه على السلطة في هجوم يستهدف "مجرمين" محيطين بالرئيس روبرت موغابي لكنه بعث بتطمينات على أن الرئيس البالغ من العمر 93 عاما وأسرته "بخير".

وترتبط الصين وزيمبابوي بعلاقات دبلوماسية واقتصادية قوية، ووقفت بكين مع حكومة موغابي في مواجهة عقوبات غربية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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